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, Yusuf Acer için gelen teklifi düşük buldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'da yönetim, sol bek Yusuf Acer'e talip olan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un teklifini düşük bularak, olumsuz yanıt verdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 13:24
Altınordu, Yusuf Acer için gelen teklifi düşük buldu

Çaykur Rizespor'un 22 yaşındaki savunmacı için İzmir kulübüne 200 bin Euro önerdiği ifade edilirken, Altınordu'nun 400 bin Euro talep ettiği öğrenildi. Kırmızı-lacivertliler bonservis ücretinin yanı sıra oyuncunun bir sonraki satışından yüzde 25 pay talep ediyor.

Yusuf'un değerinin altında satılmayacağını dile getiren yöneticiler, istenen rakamın verilmemesi halinde oyuncunun yeni sezonda da kadroda yer alacağını kaydetti. Altınordu'da profesyonel olan Yusuf Acer, 2015-16 sezonundan bu yana A takımda görev alıyor. 1'inci Lig'de 108 karşılaşmaya çıkan genç defans oyuncusu 1 gol atarken, 7 kez alt yaş gruplarında milli formayı terletti. Yusuf'un Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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Altınordu, Yusuf Acer için gelen teklifi düşük buldu
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