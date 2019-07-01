Galatasaray transfer haberleri: Puşcaş, Ulaş Zengin, Yusuf Erdoğan, Şener Özbayraklı, Diagne
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor! Fenerbahçe’nin istediği Rumen forvete Galatasaray da talip oldu. Vedat Muriç’ten sonra ikinci kez ezeli rakibinin karşısına çıkan Galatasaray, Palermo’nun 23 yaşındaki oyuncusu George Puscas için en iyi teklifi ileten kulüp oldu. İşte Galatasaray ve transfere dair son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 1.7.2019 09:52Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 09:53
Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe'ye rakip olan Galatasaray, ikinci kez ezeli rakibinin karşısına çıktı. Fenerbahçe'nin almak istediği konuşulan George Puscas için Cimbom'un da devreye girdiği iddia edildi.