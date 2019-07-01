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transfer haberleri: Puşcaş, Ulaş Zengin, Yusuf Erdoğan, Şener Özbayraklı, Diagne

'da son dakika transfer gelişmeleri devam ediyor! Fenerbahçe’nin istediği Rumen forvete Galatasaray da talip oldu. Vedat Muriç’ten sonra ikinci kez ezeli rakibinin karşısına çıkan Galatasaray, Palermo’nun 23 yaşındaki oyuncusu George Puscas için en iyi teklifi ileten kulüp oldu. İşte Galatasaray ve transfere dair son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 1.7.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 09:53
Galatasaray transfer haberleri: Puşcaş, Ulaş Zengin, Yusuf Erdoğan, Şener Özbayraklı, Diagne

Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe'ye rakip olan , ikinci kez ezeli rakibinin karşısına çıktı. Fenerbahçe'nin almak istediği konuşulan George Puscas için Cimbom'un da devreye girdiği iddia edildi.

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Galatasaray transfer haberleri: Puşcaş, Ulaş Zengin, Yusuf Erdoğan, Şener Özbayraklı, Diagne
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