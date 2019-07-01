Garry Rodrigues bu hafta Fenerbahçeli olacak

BUGÜN NELER OLDU

Max Kruse transferiyle bombayı patlatan Fenerbahçe, diğer sürprizini yapmak için gün sayıyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Galatasaray'dan, Al İttihad'a transfer olan Garry Rodrigues, Suudi Arabistan ekibinin hocası Jose Luis Sierra tarafından gönderilebilecekler listesine alındı. Rodrigues'in 5 milyon Euro'luk maaşını ödemekte sıkıntı yaşayanSarı-lacivertli yöneticiler, Rodrigues'in menajerine de tekliflerini ilettiler. Görüşmelerin olumlu geçtiği ve transferin bu hafta açıklanacağı öğrenildi.Fenerbahçe listesinde olan Ç.Rizespor'un Kosovalı golcüsü için bugün son kez pazarlık masasına oturacak. Sarı-lacivertliler oyuncu için 2.5 milyon Euro, Barış Alıcı ve Berke Özer teklifi yapmıştı. Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle G.Saray'ın teklifine sıcak bakan oyuncuyu İtalya'nın Torino takımı da istiyor.Süper Lig'de geride kalan sezonu 6. sırada bitiren Fenerbahçe, 2019-20 sezonunun hazırlıklarına bugün 19.00'da yapacağı idmanla başlıyor. Futbolcular yarın ve çarşamba günü ise sağlık kontrollerinden geçecek. Takım 3 Temmuz'da kamp için Topuk Yaylası tesislerine gidip, 13 Temmuz'a kadar burada çalışacak.