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, Hollanda Eredivisie ekiplerinden AZ Alkmaar forma giyen orta saha oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 20:58 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 21:34
Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı

Spor Toto Birinci Lig'i şampiyon olarak tamamlayan ve 2019-2020 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de yer alma hakkı kazanan Gençlerbirliği, transfer çalışmalarına tam gaz devam ediyor.

Ankara ekibi, 27 yaşındaki Mats Sentjens ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kırmızı siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Hollanda ekibi AZ Alkmaar forması giyen Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı. 27 yaşında orta saha ve hücum bölgesinde görev alan Hollandalı oyuncu ile kulübümüz iki yıllık sözleşme imzaladı" denildi.

NAC Breda altyapısında yetişen Seuntjens, Hollanda Eredivisie'de forma giydiği takımlarda 15 gol ve 15 asist üretmeyi başarmıştı.

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Gençlerbirliği, Mats Seuntjens'i kadrosuna kattı
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