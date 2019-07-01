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, transferini duyurdu

Serie A'nın son şampiyonu , ile sözleşmesi sona eren Fransız orta saha oyuncusu 'yu transfer etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019 21:45 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 21:45
Juventus, Adrien Rabiot transferini duyurdu

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) şampiyonu Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Adrien Rabiot'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Juventus, Paris Saint-Germain (PSG) ile sözleşmesi biten Rabiot'yu renklerine bağladı.

Yarın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda imza töreni düzenlenecek 24 yaşındaki futbolcunun kontrat süresine dair bilgi verilmedi.

2012'den beri altyapısından yetiştiği PSG'de oynayan Rabiot, Fransa Milli Takımı formasını 6 kez giydi.

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Juventus, Adrien Rabiot transferini duyurdu
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