Fenerbahçe’de Luiz Gustavo ateşi yakıldı

Ayağında çürüme olan Fejsa ve Kolarov'un halen Roma ile olan sorunlarını çözememesi Luiz Gustavo adını ön plana çıkardı. Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın da birden fazla mevkide oynayabilen oyuncuları tercih etmesi nedeniyle Brezilyalı için dört koldan harekete geçti. 31 yaşındaki ön libero, Başkan Vekili Semih Özsoy'un önüne Hasan Ali Kaldırım'ın menajeri tarafından getirildi.



MARSİLYA OYUNCU SATMALI

Luiz Gustavo'nun, Fenerbahçe ile görüşmelere başlamak için Marsilya yönetimden izin aldığı belirtildi. Fransız kulübünün FFP kuralları gereği acil olarak futbolcu satmak zorunda olması ve sportif direktör Comolli'nin Fransa bağlantıları, bu transferinde Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor.

BUGÜN NELER OLDU