Beşiktaş'ta planlar tamamen değişti

Beşiktaş'ta A Milli Takım'ın başına geçen Şenol Güneş'in yerine teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'nın getirilmesiyle birlikte taşlar tamamen yerinden oynadı. Siyah-beyazlı yönetim, Abdullah Avcı ile anlaşmadan önce takımdan gönderilecekler, kalacaklar ve alınacak oyuncular için kendince plan yapmıştı. Fikret Orman ve ekibinin ana hedefi, yükseK maliyetli oyuncuları, forma şansı olmayanları elden çıkarıp, hem bütçeyi küçültmek hem de yeni transferlere kaynak yaratmaktı. Ancak Abdullah Avcı ile birlikte tüm planlar değişti. İşte yönetimin, geri adım atmak zorunda kaldığı oyuncular:

VİDA: Hırvat yıldız, geçen sezonki performansıyla birçok kulüpten teklif aldı. Yönetim de en yüksek rakamı verene oyuncuyu gönderecekti. Ancak Avcı, Vida'ya ihtiyacı olduğunu söyledi ve tecrübeli savunmacıyı bırakmadı.

KAGAWA: Beşiktaş için tecrübeli 10 numara, Japon pazarına açılma hedefinde büyük önem taşıyordu ama futbolcu ayrılık kararı aldı. Avcı, "Kagawa'yı istiyorum" deyince yeniden kiralanması gündeme geldi.

MEDEL: Şilili futbolcunun Copa America'daki performansı yönetimi iyi bir bonservis geliri için iştahlandırdı. Abdullah Avcı ise Medel'in takımda tutulması için ikna edilmesini istedi.

OĞUZHAN: Caner Erkin, Oğuzhan ve Quaresma ile yolların ayrılması hesaplanıyordu. Tecrübeli teknik adam özellikle Oğuzhan'ın kalmasından yana tavır koydu. Diğer iki futbolcunun durumu belirsiz.

ORKAN: Beşiktaş'a büyük umutlarla gelen ancak kariyerini başka takımlarda kiralık olarak sürdüren Orkan Çınar, yönetim tarafından gözden çıkarılmıştı. Abdullah Avcı ise oyuncuya şans tanıma kararı aldı.







RESUL VE EMRE HAMLESİ

Kadrosuna genç ve potansiyelli yerli oyuncular arayan siyah-beyazlılar, Almanya'dan iki ismi gözüne kestirdi. Siyah-beyazlılar, Bayern Münih B takımında görev yapan 20 yaşındaki sağ bek Resul Türkkalesi ve Borussia Dortmund'un U19 takımında oynayan santfor Emre Aydınel için araştırmalara başladı. Geçtiğimiz sezon 15 maçta forma giyen Resul, 1 asist kaydetmişti. Emre ise 37 maçta 21 gol ve 7 asist- Resul Türkkalesi Emre Aydınel lik performans sergiledi.



ŞAHISLARA OLAN BORÇLAR KAPSAM DIŞI

Beşiktaş ile Bankalar Birliği arasındaki borç yapılandırma görüşmelerinin detayları netleşti.

Taraflar arasında varılan anlaşma, bankaların yönetim kurulunda görüşüldükten sonra resmiyete dökülecek. Buna göre; siyah-beyazlıların borçlarına yönelik ödemeler ve kapsam dışında tutulan konular şöyle oldu:

1- Öncelikle futbolcular, teknik heyet, eski futbolcu ve teknik ekibin alacakları, personele olan borçlar ödenecek.

2- Beşiktaş anonim şirketinin borçları yapılandırılacak, dernek borçları ise kapsamın dışında tutulacak.

3- Şahıslara olan borçlar bankalar tarafından üstlenilmiyor. Bunlar içerisinde Yıldırım Demirören ve Serdal Adalı'ya olan borçlar da vardı.

4- Yapılan anlaşmada takım bütçesine ve transfere harcanacak ücretlere sınırlama gelecek. A takım bütçesinin 40 milyon Euro seviyesine çekilmesi planlanıyor.

5- İki yıl ana para geri ödemesiz 5 yıllık vadeye yayılan borçlar denetim altında olacak. OGÜN ŞAHİNOĞLU

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