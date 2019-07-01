Fenerbahçe ve Galatasaray'ın George Puscas derbisi!

Vedat Muriç transferinde Fenerbahçe'ye rakip olan Galatasaray, ikinci kez ezeli rakibinin karşısına çıktı. Fenerbahçe'nin almak istediği konuşulan George Puscas için Cimbom'un da devreye girdiği iddia edildi. Palermo'nun 23 yaşındaki Rumen forvetini bir süredir takip eden Galatasaraylı scoutların, teknik ekibe olumlu rapor verdiği öğrenildi. Teknik direktör Fatih Terim'in durumunun araştırılmasını istediği Puscas için Rumen basını, en ciddi teklifin Galatasaray'dan geldiğini yazdı.



KULÜBÜYLE 2022'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Geçen yaz 3.3 milyon Euro'ya Palermo'ya transfer olan ve Serie B'de 33 maçta 9 gol, 3 asistle oynayan Puscas, Romanya Milli Takım formasıyla da Avrupa Şampiyonası elemelerinde iki kez ağları sarstı. Yaşadığı derin ekonomik sıkıntılar nedeniyle Serie C'ye düşürülen Palermo'nun satmaya hazır olduğu George Puscas'ın kulübüyle 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.



ULAŞ TRANSFERİNİ ARKADAŞI DUYURDU

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen 22 yaşındaki stoper Ulaş Zengin ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Siyahbeyazlıların eski futbolcularından Emre Balcı sosyal medya hesabından Ulaş'ın resmini koyup, "Kardeşimin Galatasaray'a transferini kutluyoruz" mesajı yazdı. Bu paylaşım büyük yankı bulurken, Altay Sportif Direktörü Özden Töraydın, "Biz G.Saray ile anlaşmadık. Oyuncumuz görüşmüş olabilir" diye konuştu.



GÖZLER YUSUF VE ŞENER'DE

Transfer harekâtında düğmeye basıp, cuma akşamı Ryan Babel, Adem Büyük ve Valentine Ozornwafor'u kamuoyuna duyuran Galatasaray'da taraftarlar diğer transferleri beklemeye başladı. Sarı-kırmızılılarda şimdi sırada daha önce sağlık kontrolünden geçirilerek anlaşma sağlanan Yusuf Erdoğan ve Şener Özbayraklı var. İki futbolcunun da transferlerinin bugün açıklanması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim tüm transferlerin sezon başına yetiştirilmesini isterken, yönetim de bu doğrultuda çalışmalarını sürdürüyor.



DIAGNE TRANSFERİNE SORUŞTURMA RÖTARI

Galatasaray, transferde en büyük mali kaynak olarak gördüğü Mbaye Diagne'nin satışı için gün sayıyor. Sarı-kırmızılılar, Al Nasr'ın 15 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul ederken, Suudi Arabistan'da futbol kulüpleri için başlatılan soruşturma nedeniyle transferin rötar yaptığı kaydedildi. Al Nasr Kulübü yetkilileri, kendileri açısından bir sorun çıkmayacağını ve önümüzdeki hafta soruşturma engelini aşarak transferi resmiyete dökeceklerini Galatasaray'a iletti.

BUGÜN NELER OLDU