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| Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Portekizli yıldız…

Transfer sezonuna oldukça hızlı bir giriş yapan ve henüz şimdiden 3 transferi sonlandırmayı başaran , forvet arayışlarına devam ediyor. Her ne kadar geçtiğimiz sezonu gol kralı olarak tamamlasa da beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne’nin yerine iyi bir santrafor transfer etmek isteyen Galatasaray’da dün Diagne’nin yaptığı açıklama kafaları karıştırdı. Forvet transferinde Mbaye Diagne’nin takımda kalmak istemesinden dolayı daha mütavazi oyunculara yönelecek olan Aslan, Senagalli futbolcuyu da ikna etmeye çalışacak. Bir forvet bir orta saha için çalışmalara başlayan sarı kırmızılı yönetim, orta saha transferinde o ismi gündeme aldı. Santrafor da ise adaylar şu şekilde…

Giriş Tarihi: 2.7.2019 07:12
Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Portekizli yıldız…

Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon tamamlayan , gelecek sezon için hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarı getirebilecek bir kadronun temellerini atmaya çalışıyor. Şuana kadar Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Ozornwafor gibi isimleri kadrosuna katmayı başaran Galatasaray, bir orta saha ve bir veya iki santrafor transferi gerçekleştirmek isteyen sarı kırmızılı takım, aradığı orta sahayı buldu. Ortaya atılan yıldız isim ise Portekiz'den geldi. Galatasaray'a karşı geçtiğimiz sezon oynayan ve gol de atan yıldız futbolcu ile ilgili girişimlere başlandı. Öte yandan forvette de önemli isimler geçiyor. İşte Galatasaray transfer listesi…

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Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Portekizli yıldız…
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