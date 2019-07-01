Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Galatasaray transferde durmak bilmiyor! Portekizli yıldız…

Geçtiğimiz 2 sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, gelecek sezon için hem Avrupa'da hem de Türkiye'de başarı getirebilecek bir kadronun temellerini atmaya çalışıyor. Şuana kadar Jimmy Durmaz, Adem Büyük, Ryan Babel ve Ozornwafor gibi isimleri kadrosuna katmayı başaran Galatasaray, bir orta saha ve bir veya iki santrafor transferi gerçekleştirmek isteyen sarı kırmızılı takım, aradığı orta sahayı buldu. Ortaya atılan yıldız isim ise Portekiz'den geldi. Galatasaray'a karşı geçtiğimiz sezon oynayan ve gol de atan yıldız futbolcu ile ilgili girişimlere başlandı. Öte yandan forvette de önemli isimler geçiyor. İşte Galatasaray transfer listesi…