Üst üste imzalardan sonra Fenerbahçe taraftarına bir son dakika müjdesi daha! İngiliz golcü ile yapılan pazarlıklar...

Fenerbahçe taraftarı artık tarihinin en kötü sezonu... ile başlayan cümleler duymak istemiyor. Özellikle ezeli rakip Galatasaray'ın iki sezondur şampiyon olmasından sonra Fenerbahçe taraftarı son dakika transfer operasyonunun sonucunda takımın güçlenmesini ve ligin sonunda şampiyonluğu arzu ediyor. Bu hedefe yönelik çalışmalar sürdüren Fenerbahçe yönetimi Max Kruse ve Allahyar'ın transferlerini bitirdi. Şimdi sırada forvet transferi var! Bir dönem Manchester City, Chelsea ve Liverpool gibi dünya devlerinde oynayan yıldız oyuncu Fenerbahçe'ye çok yakın! Sol bek konusunda Kolarov olmazsa yeni aday kim? İşte Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri...