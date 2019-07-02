Adriano Facchini Giresunspor'da

Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Giresunspor, Brezilyalı kaleci Adriano Facchini'yi kadrosuna kattı.



Dış transfer çalışmalarına devam eden ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Orhan Aktaş ile ilk transfere imza atan Giresunspor, deneyimli file bekçisi Adriano Facchini'yi de renklerine bağladı. Brezilya doğumlu olan Facchini, 2015-2016 sezonunda geldiği Kardemir Karabükspor'un 2 sezon boyunca kalesini korudu. Kardemir Karabükspor'un ardından Nacional, Despirtivo Aves ve son olarak Suudi Arabistan takımlarından Al Batin'a transfer olan Adriano Facchini, Giresun'a gelerek yeşil beyazlı ekiple 1 yıllık anlaşmaya vardı.



Giresunspor Kulüp Başkanı Sacit Ali Eren, yaptığı açıklamada, Adriano Facchini'nin çok deneyimli bir kaleci olduğunu ifade ederken "Anlaşma her iki tarafa da hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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