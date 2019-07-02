Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Kayserispor Hikmet Karaman ile anlaştı

ile anlaştı

İstikbal Mobilya , 2019-2020 sezonu için Teknik Direktör ile anlaştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:32 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:34
Kayserispor Hikmet Karaman ile anlaştı

Olağanüstü Genel Kurul sonrası Kayseri'ye gelen tecrübeli teknik adam Hikmet Karaman önce başkanla görüştü ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Cuma günü topbaşı yapacak olan Sarı-Kırmızılı takımda gözler gelecek yeni isimlere çevrildi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'dan konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasında "Başkanımız Dr. Erol Bedir ile biraya gelen Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayserispor Hikmet Karaman ile anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN