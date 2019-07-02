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'den 'na veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil

, uzun süre turuncu-lacivertli formayı terlettikten sonra geçtiğimiz sezon sonu takımdan ayrılan ve 'ye transfer olan için, 'Hoşça kal Büyük Kaptan' başlığıyla bir veda klibi yayınladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.7.2019 21:01
Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil

Medipol Başakşehir'e 2015-2016 sezonunda transfer olan ve 4 sezon boyunca turuncu-lacivertli formayı terlettikten sonra takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye geri dönen Emre Belözoğlu için Başakşehir'den bir veda klibi geldi.

'Her şey için teşekkürler. Unutmayalım ki ayrılıklar da sevdaya dahil... Hoşça kal Büyük Kaptan' ifadeleriyle paylaşılan videoda, tecrübeli futbolcunun turuncu-lacivertli takımda oynadığı maçlar ve attığı gollerden kesitler sunuldu.

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Medipol Başakşehir'den Emre Belözoğlu'na veda: Ayrılıklar da sevdaya dahil
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