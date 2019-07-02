Mircea Lucescu'dan şok itiraf! Beşiktaş'la anlaşamamasının sebebi...

Rumen teknik adam Mircea Lucescu, Beşiktaş ile görüştüklerini fakat anlaşamadıklarını, bunun sebebinin de ekonomik gerekçeler olduğunu söyledi. Lucescu Rus basınına şu açıklamaları yaptı: "Beşiktaş ile önemli görüşmeler yaptım, Fikret Orman ile konuştum, İstanbul'a gittim fakat uzlaşma sağlayamadık. Çünkü ben finansal sorunları olmayan bir kulüpte çalışmak istiyorum. Zenit'te oyuncular satıldı ama bu tamamen FFP kurallarına uyum sağlamak içindi. Kulüpte maaş gecikmesi gibi sorunlar yaşanmıyordu."

GUİMARAES İŞİ YOKUŞA SÜRÜYOR

TYLER Boyd transferi için temaslarına devam eden Beşiktaş, oyuncunun kulübüyle daha önce anlaşma noktasına gelse de taliplerinin artmasıyla Guimaraes fiyat yükseltti. 24 yaşındaki hücum oyuncusunun transferi için geçtiğimiz hafta 1.8 milyon Euro'ya prensipte anlaşma sağlayan siyah-beyazlılar, Portekiz ekibinin istenilen bonservisi 2.5 milyon Euro'ya çıkarmasıyla sıkıntı yaşadı. ABD Milli Takımı ile Gold Cup'ta boy gösteren Boyd'u ısrarla isteyen Beşiktaş, 2 milyon Euro'dan fazla rakam vermek istemiyor.

KAGAWA HEYECANLANDIRDI

Geçen sezon B.Dortmund'dan Beşiktaş'a kiralık gelen Kagawa, instagramdan paylaştığı kartal pozlu fotoğrafıyla taraftarı heyecanlandırdı. Siyah-beyazlılar 30 yaşındaki Japon yıldızı tekrar kadroda görmek istiyor.