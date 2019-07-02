Muhammet Demir kimdir? Başakşehir'in yeni transferi Muhammet Demir kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte detaylar...
Sivasspor'dan Medipol Başakşehir kulübü'ne transfer olan genç futbolcu Muhammet Demir futbolseverlerce merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Süper Lig'de pek çok kulüpte yer alan futbolcu Medipol Başakşehir'e imza atarak yeni bir serüvene başladı. Peki Muhammet Demir kimdir? Başakşehir'in yeni transferi Muhammet Demir kaç yaşında, nereli ve hangi takımlarda oynamıştır? İşte detaylar...