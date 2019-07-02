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'den transferi için şok sözler! 'a mı 'ye mi...

Spor Toto Süper Lig ekipleri yeni sezon için transfer hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürürken gündemin tepesindeki isim 'un Kosovalı golcüsü . 25 yaşındaki oyuncunun transferi için ve girişimlerini tüm hızıyla sürdürürken futbol yorumcusu konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 22:46 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 22:47
Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç transferi için şok sözler! Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi...

'un Kosovalı forveti geride bıraktığımız sezonda ligde oynanan tüm maçlarda forma giydi ve 17 gol atıp 8 asist yaptı. Sportif Direktörü Damien Comolli transfer görüşmeleri için Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile dün bir araya gelirken Muriç için son olarak 3 milyon 750 bin Euro'luk teklifte bulundu. Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da bugün yaptığı açıklamada eski oyuncusu ile ilgilendiklerini ve onunla beraber çalışmayı istediğini söyledi. Futbol yorumcusu , Muriç'in transfer süreciyle ilgili olarak NTV Dijital'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in o sözleri...

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Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç transferi için şok sözler! Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi...
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