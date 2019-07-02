Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç transferi için şok sözler! Galatasaray'a mı Fenerbahçe'ye mi...

Çaykur Rizespor'un Kosovalı forveti Vedat Muriç geride bıraktığımız sezonda ligde oynanan tüm maçlarda forma giydi ve 17 gol atıp 8 asist yaptı. Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli transfer görüşmeleri için Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile dün bir araya gelirken Galatasaray Muriç için son olarak 3 milyon 750 bin Euro'luk teklifte bulundu . Medipol Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk da bugün yaptığı açıklamada eski oyuncusu ile ilgilendiklerini ve onunla beraber çalışmayı istediğini söyledi . Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Muriç'in transfer süreciyle ilgili olarak NTV Dijital'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Dilmen'in o sözleri...