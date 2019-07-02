Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’den Galatasaraylı taraftarları sinirlendirecek transfer! 2 bomba birden…

| Fenerbahçe’den Galatasaraylı taraftarları sinirlendirecek transfer! 2 bomba birden…

Fenerbahçe transferde hamlelerine devam ediyor. Geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan ve son haftalarda aldığı puanlarla ligi 6. Sırada bitirmeyi başaran sarı lacivertli takım, Avrupa’ya katılma hakkı kazanamamıştı. Bu sezon işleri daha da sıkı tutmakta kararlı olan kanarya yeni sezona şampiyonluk parolasıyla çıkmak istiyor. Bu bağlamda transferde de ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray taraftarının sevgilisi haline gelen yıldız ismi transfer etmek istiyor. Bu ismin yanı sıra bir dönem Bayern Münih formasını da terletmiş olan bir yıldız ismi daha bitirmeye yakın olan Fenerbahçe’nin transfer haberlerini sizler için hazırladık. İşte

Giriş Tarihi: 2.7.2019 09:44 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 09:44
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’den Galatasaraylı taraftarları sinirlendirecek transfer! 2 bomba birden…

Geçtiğimiz sezon ligde beklentilerin çok altında kalan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sezon transfer döneminden itibaren çok çalışıp önümüzdeki yılın kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, iki yıldız ismi renklerine bağlamaya çok yakın durumda. İlk olarak bir dönem Galatasaray'da fırtına gibi esen ve sarı kırmızılı taraftarın sevgilisi konumuna gelen yıldız ismi hedef alan Fenerbahçe, bu transferde oldukça yol katetti. Diğer taraftar ise bir dönem Bayern Münih formasını da sırtına geçirmiş yıldız orta sahanın peşine düştü. Özellikle sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bu transferlerle ilgili gelişmelerini sizler için hazırladık…

KANARYA BOMBAYI PATLATIYOR! İKİ YILDIZ İSİM BİRDEN…

BENZER HABERLER
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
Kurumsal Eğitimleri Geympileylemeye Geliyorlar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’den Galatasaraylı taraftarları sinirlendirecek transfer! 2 bomba birden…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN