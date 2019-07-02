Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe’den Galatasaraylı taraftarları sinirlendirecek transfer! 2 bomba birden…

Geçtiğimiz sezon ligde beklentilerin çok altında kalan ve tarihinin en kötü sezonlarından birini geçiren Fenerbahçe, bu sezon transfer döneminden itibaren çok çalışıp önümüzdeki yılın kadrosunu şekillendirmeye çalışıyor. Bu doğrultuda transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe, iki yıldız ismi renklerine bağlamaya çok yakın durumda. İlk olarak bir dönem Galatasaray'da fırtına gibi esen ve sarı kırmızılı taraftarın sevgilisi konumuna gelen yıldız ismi hedef alan Fenerbahçe, bu transferde oldukça yol katetti. Diğer taraftar ise bir dönem Bayern Münih formasını da sırtına geçirmiş yıldız orta sahanın peşine düştü. Özellikle sarı lacivertli taraftarları heyecanlandıran bu transferlerle ilgili son dakika gelişmelerini sizler için hazırladık…

KANARYA BOMBAYI PATLATIYOR! İKİ YILDIZ İSİM BİRDEN…