Son dakika: Muhammet Demir, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir'den forvete takviye!.. İstanbul temsilcisi, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Muhammet ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden Muhammet Demir'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."