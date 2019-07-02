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, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren 'in transferini resmen açıkladı.

Giriş Tarihi: 2.7.2019 14:19 Güncelleme Tarihi: 2.7.2019 14:21
Son dakika: Muhammet Demir, Medipol Başakşehir'de

Medipol Başakşehir'den forvete takviye!.. İstanbul temsilcisi, Sivasspor ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu Muhammet Demir'i kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Muhammet ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Medipol Başakşehir'in resmi internet sitesinden Muhammet Demir'in transferiyle ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

"Kulübümüz, son olarak Demir Grup Sivasspor Kulübü'nde forma giyen forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreninde kulüp CEO'muz Mustafa Eröğüt yer aldı. Muhammet Demir'e hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."

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Son dakika: Muhammet Demir, Medipol Başakşehir'de
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