Altay'da kaleci Emre yol ayrımında

Geçen sezon yediği hatalı goller nedeniyle eleştirilen ve eldivenleri kaptıran Emre'nin takımda kalıp kalmayacağı ilerleyen günlerde netlik kazanacak. İzmir ekibinin yeni bir kaleci transfer etmesi halinde Emre ile yollar kesin olarak ayrılacak. Siyah-beyazlılar transfer yasağını kaldıramazsa kaleci Emre'nin kadroda tutulması gündeme gelecek.

Altay'a 2017-18 sezonunda Ankaragücü'nden transfer edilen kaleci Emre, ilk yılında TFF 2'nci Lig'de forma şansı bulamazken, sadece kupada 1 kez görev aldı. Geçen sezon 1'inci Lig'de ilk 11 haftada ilk 11'de sahaya çıkan Emre, inişli çıkışlı performansı nedeniyle 12'nci haftada eldivenleri Egemen'e kaptırdı. Üst üste 3 hafta kadroya alınmayan genç file bekçisi, daha sonra 7 hafta daha Altay'ın kalesini korudu. Siyah-beyazlılarda 22'nci hafta ile 31'inci hafta arasında kaleyi Aydın korurken bu süreçte yedek soyunan Emre, son 3 maçta tekrar formasına kavuştu.