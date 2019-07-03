Beşiktaş 15 milyon Euro istedi... Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon sergilediği performansla göz dolduran ve A Milli Takım'ın kapılarını da kendisine açan Dorukhan Toköz'ün potansiyeli, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Beşiktaş'taki mali sıkıntılar nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin de, Dorukhan'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi.

İtalya'dan Inter, Lazio ve Udinese'nin genç futbolcuya resmen talip olduğu kaydedilirken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyuncusu için en az 15 milyon Euro talep ettiğini taraflara iletti. İtalyan ekipleri 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırlarken ekstra bonusu da bu rakama ekleyecekleri öğrenildi.

SASSUOLO VE GENOA SIRADA

Bu arada diğer İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa'nın da Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Kartal'ın ise Mahmut Tekdemir'i Dorukhan'ın alternatifi olarak listesine dahil ettiği belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, M.Başakşehir'in 31 yaşındaki milli futbolcusu Mahmut'u istedi. Avcı, F.Bahçe'nin de talip olduğu eski öğrencisine, "Bizden haber bekle" mesajı yolladı. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu için Başakşehir'e 2.5 milyon Euro teklif götüreceği kaydedildi.