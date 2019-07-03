Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Beşiktaş 15 milyon Euro istedi... Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası

15 milyon Euro istedi... 'e İtalyan kancası

Mali yönden sıkıntı yaşayan 'ta, 'ün satışına sıcak bakılıyor. Kulüp başkanı Fikret Orman kapıyı 15 milyon Euro’dan açarken İtalyan kulüplerin ise 10 milyon Euro ve bonuslardan oluşan bir öneriyle masaya oturduğu öğrenildi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019
Beşiktaş 15 milyon Euro istedi... Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon sergilediği performansla göz dolduran ve A Milli Takım'ın kapılarını da kendisine açan Dorukhan Toköz'ün potansiyeli, Avrupa'nın dev kulüplerinin dikkatini çekti. Beşiktaş'taki mali sıkıntılar nedeniyle siyah-beyazlı yönetimin de, Dorukhan'ın satışına sıcak baktığı öğrenildi.

İtalya'dan Inter, Lazio ve Udinese'nin genç futbolcuya resmen talip olduğu kaydedilirken Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, oyuncusu için en az 15 milyon Euro talep ettiğini taraflara iletti. İtalyan ekipleri 10 milyon Euro seviyesinde bir teklif hazırlarken ekstra bonusu da bu rakama ekleyecekleri öğrenildi.

SASSUOLO VE GENOA SIRADA

Bu arada diğer İtalyan kulüpleri Sassuolo ve Genoa'nın da Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Kartal'ın ise Mahmut Tekdemir'i Dorukhan'ın alternatifi olarak listesine dahil ettiği belirtildi. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda siyah-beyazlılar, M.Başakşehir'in 31 yaşındaki milli futbolcusu Mahmut'u istedi. Avcı, F.Bahçe'nin de talip olduğu eski öğrencisine, "Bizden haber bekle" mesajı yolladı. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu için Başakşehir'e 2.5 milyon Euro teklif götüreceği kaydedildi.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'u yorumladı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş 15 milyon Euro istedi... Dorukhan Toköz'e İtalyan kancası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN