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5. transferini yaptı! Resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu...

Kadrosunu Murat Sağlam, Allahyar, Max Kruse ve Emre Belözoğlu ile takviye eden , 5. transferini de yaptı. Kadro rotasyonu açısından sol bekte sorun yaşayacak olan Fenerbahçe, İsmail Köybaşı'nın ayrılması ile oluşan boşluğu eski bir futbolcusu ile doldurdu. İşte transferin detayları...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 16:01 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 16:02
Fenerbahçe 5. transferini yaptı! Resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu...

Yeni sezon öncesi Murat Sağlam, Allahyar Sayyadmanesh, Emre Belözoğlu ve Max Kruse transferini gerçekletiren 'nin beşinci transferi belli oldu. Spor Toto 1. Lig ekibi Ümraniyespor'da forma giyen Yasir Subaşı, Fenerbahçe'ye geri döndü.

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Fenerbahçe 5. transferini yaptı! Resmen Fenerbahçe'nin oyuncusu...
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