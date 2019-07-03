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, için yeni teklif yaptı! İşte transferde son gelişmeler...

haberlerine 'son dakika' olarak girebilecek bir gelişme yaşandı. Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren sarı kırmızılı takım Çaykur Rizesporlu için yeni bir teklif hazırladı. Galatasaray'ın Fenerbahçe ile girdiği transfer rekabetinde sıcak dakikalar yaşanıyor. İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 3.7.2019 08:49 Güncelleme Tarihi: 3.7.2019 08:50
Galatasaray, Vedat Muriç için yeni teklif yaptı! İşte transferde son gelişmeler...

ile Fenerbahçe arasındaki tüm hızıyla devam ederken, Çaykur Rizespor bu rekabeti kullanıyor. Adeta ihaleye dönen Muriç transferinde son fiyat artıran sarı-kırmızılılar oldu.

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Galatasaray, Vedat Muriç için yeni teklif yaptı! İşte transferde son gelişmeler...
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