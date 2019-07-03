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, ile ilk antrenmanına çıktı

, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk antrenmanını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Sarı lacivertli kulübün yeni transferi de antrenmanda yer aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 3.7.2019 22:32
Max Kruse, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı

Fenerbahçe Futbol Takımı, Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kaynaşlı ilçesinde bulunan yayladaki tesislerde kampa giren sarı-lacivertli ekip, basına kapalı yapılan antrenmanda teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde çalıştı.

Akşam idmanına ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra pas ve top kapma organizasyonları üzerinde durdu.

Antrenman, dayanıklılık ve taktik çalışmaları ile son buldu.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman futbolcu Max Kruse da antrenmanda yer aldı.

10 gün boyunca tesislerde kamp yapacak sarı-lacivertli ekip, yarın gerçekleştirilecek çift idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Max Kruse, Fenerbahçe ile ilk antrenmanına çıktı
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