SABAH yazarları yorumladı: Kulüplerin taraftar ve sosyal medya odaklı karar alması...

Sosyal medyanın güç kazanmasıyla birlikte ülkenin en göz önündeki sporcuları olan futbolcular da hedef haline geldi. Son olarak Mbaye Diagne, takımdan ayrılması yönünde gelen yoğun mesajlara tepki gösterdi. Yaz boyunca Mehmet Topal, Fernando gibi isimler de bu saldırılardan nasibini aldı. SABAH SPOR da futbola etki eden bu yeni güç üzerine ülkenin önde gelen spor yazarlarına danıştı.

İşte o görüşler:

SORU: Kulüpler sosyal medya tepkilerine hatta zaman zaman lincine göre yıldız oyuncu transferi yapıyor ya da mevcut futbolcularını yolluyor. Son olarak Diagne, Mehmet Topal ve Fernando örnekleri oldu. Kulüplerin bu kadar taraftar ve sosyal medya odaklı kararlar alması doğru mu

Diagne'nin restleşmesi cahilce

SOSYAL medya doğru kullanılırsa iletişim konusunda inanılmaz faydalı olur. Ancak sosyal medyayı kullananları "Bilgi olmadan fikir sahibi olmak" anlayışından arındırmak gerekir. Bilgi kirliliğini, hakareti, dedikoduyu ve her türlü provokasyonu önlemek için sosyal medya hesapları T.C. kimlik numarası ile açılabilmelidir. Hesapların muhatabı ile birlikte caydırıcı cezalar da olursa "Feyk" ve "Troll" hesaplar biter. Sosyal medya bağımlısı Diagne'nin attığı kontrolsüz tweetler kendisinin ve yönetimin başını ağrıttığı gibi taraftarı da öfkelendiriyor. Diagne'nin, taraftarlarla restleşmesini cahilce buluyorum. Galatasaray taraftarının da büyük paralarla alınan Diagne'ye "Defol git" demesini doğru görmüyorum. Yönetim acilen Diagne'ye uyarı göndermelidir. Kulüp yöneticileri, "Futbolcu-taraftar" polemiğini önlemek için yerli ya da yabancı oyunculara imza attırdıkları gün yaşadıkları ülkenin, camianın ve taraftarların hassasiyetleri konusunda bilgi vermelidir. Hatta yönetimler sözleşmeye "Kulübü yıpratacak, taraftarı kızdıracak söylemlerde bulunmayın" şeklinde cezayı da içerecek bir madde koymalıdır. - LEVENT TÜZEMEN

Düğmeye basan önemli

ASLINDA iki tarafı birbirinden ayıramayız. Sonuçta kulüpleri yönetenler de birer taraftarlar. Oyuncularla ilgili en olgun yorumları bu işin içindekiler; teknik direktörler veya takım arkadaşları yapıyor. Örneğin; Mehmet Topal olayıyla ilgili eski takım arkadaşı Josef de Souza'nın bir görüşü var; "Herkes gol atanların peşinde ama onlara o topu getirmek için mücadele edip koşanlar da olduğunu bilmeleri lazım." Çok ciddi bir taraftar 'şımarıklığıyla' karşı karşıyayız. Öyle bir kibir ki her şey hatasız olsun, her futbolcu 8 kişiyi çalımlasın, her şut kaleyi bulsun ve her kaleci de bunları kurtarsın istiyorlar. Yani, futbol performansı bu kadar basite inmiş durumda. Fakat 'lincin' kulüpten ayrılmak istemeyen ya da performanstan memnun olunmayan oyuncularla ilgili olması dikkat çekici. Bunu taraftar linci olarak yorumlamak doğru ama gerçek cevap düğmeye kimin bastığıdır. Bu noktada oyuncudan kurtulmak isteyen kulüp yöneticileri mi taraftarı yönlendiriyor, yoksa bir türlü mutlu ve memnun olamayanlar mı yöneticiler üstünde baskı kuruyor? Çok iç içe geçti bu durum. Ben birinci seçeneğin baskın olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Yönetim, Vitor Pereira ile ayrılmaya karar verdi, peşindeki iki gün içinde F.Bahçe taraftarı Samandıra'ya yürümek için organizasyon yaptı. Sonuç; Pereira kimseye haber vermeden kaçtı. G.Saray, sezonun gol kralını satmak istiyor çünkü transfer için bütçe yaratmak zorunda. Oyuncunun sözleşmesi var, gitmek istemiyor. Bu durumda Diagne'nin baskı altında olması kimin işine gelir? Onu satmak isteyenlerin mi, yoksa onun satılması halinde gelecek yeni transferlere umut bağlayan taraftarların mı? - GÜRCAN BİLGİÇ

Bunun adı Vandalizm

ESKIDEN statta olan statta kalırdı. Taraftar alkışlar, ıslıklar ve hatta yuhalar, evine dönerdi. Şimdi başarısızlıkta değil, başarının ardından bile sosyal medyada bir doyumsuzluk var. Sanki futbol sezonunu değil de transfer mevsimini seven, yeni transferin sabaha kadar yolunu gözleyip gözüne kestirdiklerinin de kellesini almaya çalışan, futbolcuların itibarıyla oynayan, vefa duygusundan yoksun büyük bir kitle var. Sneijder'den Diagne'ye, Babel'den Fernando'ya ve Mehmet Topal'a… Bu insanlar milyon eurolar kazanıyor diye çoğu ortaokul çağında olduğu belli olan bu sosyal medya kullanıcılarının hakaret ve küfürlerini sineye çekmek zorunda değiller. Elbette kulüp yönetimlerinin resmi hesapları dışında, yönlendirdiği taraftar hesaplarının da bu linçte payı büyük. Hepimiz fikir özgürlüğünden yanayız ama bu Vandalizm. Gazetelerinde ve televizyonlarında söyleyemeyeceklerini, mesleğe yakışmayan kötü bir üslupla ve amigoymuşçasına sosyal medyada paylaşan muhabir ve yorumcuların da bu genç nesil üzerinde etkisi büyük. Altyapıdan futbolcu yetişmiyor diye hep soruyoruz. Ben başka bir soru sorayım. Bizde gerçek futbol taraftarı yetişiyor mu? - BÜLENT TİMURLENK