Atletico Madrid, Joao Felix'i sanatsal bir törenle tanıttı

Transferde Avrupa borsası bu sezon yüksekten uçuyor. Atletico Madrid, Portekiz'in Benfica takımından, bonuslarla birlikte 126 milyon Euro'ya transfer ettiği 19 yaşındaki Portekizli yıldız Joao Felix'i resmen açıkladı.

Atletico, kulüp tarihinin rekorunu kıran Felix'in transferini dünyaya duyurmak için sıra dışı bir yöntem seçerek Madrid'in ünlü Prado Müzesi'nin görüntülerini kullandı.



Joao Felix, İspanyol ressam Velazquez'in ünlü 'Nedimeler' tablosu önünde poz verdi.

Kırmızı-beyaz tişörtüyle müzeyi dolaşan, Velazquez ve Francisco Goya gibi ünlü İspanyol ressamların tablolarına bakan Felix için "Saf yetenek" benzetmesi yapıldı.

Genç futbolcu, Benfica formasıyla geçen sezon 43 maça çıktı, 20 gol ve 11 asistlik performans sergiledi. Barcelona'nın da, 120 milyon Euro'ya serbest kalma maddesi bulunan Antoine Griezmann'ı açıklaması bekleniyor.

BİR GÖRÜŞ - Bülent TİMURLENK: Artık gençlere...

Atletico Madrid'de Griezmann'ın, 120 milyon Euro olan serbest kalma maddesini yürürlüğe sokup takımdan ayrılma kararı alması Simeone'nin planlarını bozdu. Transferde yaşlanan defans hattını değiştirmeyi planlayan Arjantinli teknik adam, Fransız forvetten gelecek parayı son bir yılda büyük çıkış yapan Joao Felix'e yatırdı... Ronaldo, Eden Hazard, Luis Suarez, Neymar gibi kendini ispatlamış ve birçok kupa kazanmış oyuncuların 100 milyon Euro'nun üzerindeki fiyatlarına alışmıştık. Şimdi artık 20 yaşların başındaki futbolculara bu paralar ödeniyor. Felix 126 milyon Euro eder mi sorusunun cevabı Griezmann'dan gelecek 120 milyonda gizli.. Simeone'nin elinde Griezmann büyüdü ve 4 kat değerlendi. (5 yıl önce Sociedad'dan 30 milyon Euro'ya alınmıştı) Ve artık Barcelona için ter dökecek... Felix, gençliğinin verdiği enerji ve çabukluğunun yanında müthiş bir futbol zekası olan bir forvet. Atletico'da, Diego Costa ve Morata ile forvet hattını oluşturacak.

DUDAK UÇUKLATTI!

2017 yılında Barcelona'dan Fransız ekibi Paris Saint Germain'e futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olarak (222 milyon Euro) giden Neymar, Real Madrid'in ve eski takımı Barcelona'nın transfer listesinde bulunuyor. Paris'te mutlu olmayan ve ayrılığı her defasında dile getiren Brezilyalı yıldız, taliplilerinden birtakım istekleri olduğunu söyledi. Brezilyalı yıldız, yıllık 45 milyon Euro garanti ücret, Şampiyonlar Ligi'nin kazanılması durumunda ekstra bonus, lig şampiyonluğu halinde ekstra bonus, kupa şampiyonluğu bonusu, 30 gol atması durumunda ekstra bonus ve her duran topu kullanma gibi taleplerde bulundu. Neymar, ayrıca transfer olacağı takımdan 3 araba, 1 şoför, seyahat etmek için sınırsız uçak bileti, konaklayacağı 1 lüks ev ve 3 de yardımcı istedi.