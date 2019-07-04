Brezilya Peru Copa America finali ne zaman? 2019 Copa Amerika finali saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 Copa America'da artık son düzlüğe girildi. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve kıran kırana geçen turnuvada artık final zamanı. Brezilya, Lionel Messi'li Arjantin'i yarı final karşılaşmasında 2-0'lık skorla devirerek adını finale yazdırmıştı. Öte yandan Peru, Şili'yi yarı final karşılaşmasında 3 golle geçerek diğer finalist olmaya hak kazanmıştı. Böylelikle 2019 Copa America finalinin adı Brezilya - Peru olarak belirlenmiş oldu. Dev finalin heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Copa America Brezilya Peru final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ederek araştırıyor. Peki Brezilya Peru dev finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BREZİLYA PERU COPA AMERİCA FİNALİ NE ZAMAN?

Brezilya Peru Copa America final maçına ilişkin tüm bilgileri detyalarıyla haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;