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Brezilya Peru finali ne zaman? 2019 Copa Amerika finali saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

CONMEBOL tarafından düzenlenen 2019 futbol turnuvasında düğüm çözülüyor. Yarı final karşılaşmalarında rakiplerini devirerek adlarını finale yazdıran Brezilya ve Peru, Copa America'nın en büyüğü olmak için savaşacak. Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonda Peru, futbol devi rakibini yenerek kupanın sahibi olmak istiyor. Brezilya ise sahaya kendinden emin şekilde çıkmaya hazırlanıyor. Zorlu geçecek final karşılaşmasının heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler 2019 Copa America Brezilya Peru final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmaya devam ediyor. Peki dev final ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 4.7.2019 16:17 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 16:18
Brezilya Peru Copa America finali ne zaman? 2019 Copa Amerika finali saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen 2019 'da artık son düzlüğe girildi. Brezilya'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve kıran kırana geçen turnuvada artık final zamanı. Brezilya, Lionel Messi'li Arjantin'i yarı final karşılaşmasında 2-0'lık skorla devirerek adını finale yazdırmıştı. Öte yandan Peru, Şili'yi yarı final karşılaşmasında 3 golle geçerek diğer finalist olmaya hak kazanmıştı. Böylelikle 2019 Copa America finalinin adı Brezilya - Peru olarak belirlenmiş oldu. Dev finalin heyecanına ortak olmak isteyen futbolseverler Copa America Brezilya Peru final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? sorularının yanıtlarını merak ederek araştırıyor. Peki Brezilya Peru dev finali ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

BREZİLYA PERU COPA AMERİCA FİNALİ NE ZAMAN?

Brezilya Peru Copa America final maçına ilişkin tüm bilgileri detyalarıyla haberimizde bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Brezilya Peru Copa America finali ne zaman? 2019 Copa Amerika finali saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...
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