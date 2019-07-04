Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe’nin istediği dünyaca ünlü yıldız ile anlaşmaya yakın!

Son 2 sezon Fatih Terim komutasında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran Galatasaray, bu sezon daha güçlü bir kadro kurup Avrupa'da da ses getirmek istiyor. Bu bağlamda Ryan Babel, Adem Büyük, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz transferlerini gerçekleştiren aslan, geçtiğimiz sezon her ne kadar gol kralı olsa da beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne'nin yerini yıldız bir isim ile doldurmak istiyor. Galatasaray forvet transferinde sürekli rota değiştirse de gündeme alınan son isimin transferi tamamlanırsa ezeli rakibe de büyük çalım atılmış olacak. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız…

GALATASARAY'DAN EZELİ RAKİBE ÇALIM!

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