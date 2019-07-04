Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe’nin istediği dünyaca ünlü yıldız ile anlaşmaya yakın!

! Galatasaray, ’nin istediği dünyaca ünlü yıldız ile anlaşmaya yakın!

Geçtiğimiz iki sezonun şampiyonu ile ilgili gelmeye devam ediyor. Bu sezon birçok oyuncuyu kadrosuna katarak, hem şampiyonluk hem de Şampiyonlar Ligi’ndeki yolunda geniş ve rotasyonlu bir kadroya sahip olmak isteyen Aslan, kadrosuna oyuncu katmaya devam etmek istiyor. Öyle ki, özellikle orta saha bölgesinde Fernando gidecek mi kalacak mı? Sorununu transfer yaparak çözmek isteyen sarı kırmızılı takım, geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Diagne ve Mitroğlu yerine de iyi bir forvet almak istiyor. Son ortaya atılan iddia ise ortalığı karıştıracak cinsten oldu. Uzun süredir ’nin uğraş verdiği dünyaca ünlü yıldız için araya giren Galatasaray, Diagne’yi satmaya ikna edebilirse transferi gerçekleştirecek. İşte Galatasaray transfer haberleri…

Giriş Tarihi: 4.7.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 4.7.2019 08:24
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe’nin istediği dünyaca ünlü yıldız ile anlaşmaya yakın!

Son 2 sezon Fatih Terim komutasında şampiyonluk ipini göğüslemeyi başaran , bu sezon daha güçlü bir kadro kurup Avrupa'da da ses getirmek istiyor. Bu bağlamda Ryan Babel, Adem Büyük, Ozornwafor ve Jimmy Durmaz transferlerini gerçekleştiren aslan, geçtiğimiz sezon her ne kadar gol kralı olsa da beklentilerin altında kalan Mbaye Diagne'nin yerini yıldız bir isim ile doldurmak istiyor. Galatasaray forvet transferinde sürekli rota değiştirse de gündeme alınan son isimin transferi tamamlanırsa ezeli rakibe de büyük çalım atılmış olacak. İşte Galatasaray'ın gündemine gelen 'nin uzun süredir transfer etmek istediği dünyaca ünlü yıldız…

GALATASARAY'DAN EZELİ RAKİBE ÇALIM!

Galatasaray ile ilgili tüm gelişmelerini bu başlık altından bulabilir anbean takip edebilirsiniz…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Galatasaray transfer haberleri! Galatasaray, Fenerbahçe’nin istediği dünyaca ünlü yıldız ile anlaşmaya yakın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN