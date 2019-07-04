Son dakika haberi: Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği Vedat Muriç'ten flaş transfer açıklaması

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Çaykur Rizespor'un Kosovalı yıldızı Vedat Muriç, gelecek sezonun sonunda sona erecek sözleşmesinin sonuna kadar Karadeniz ekibinde kalacağını açıkladı. Galatasaray yıldız oyuncu için son olarak 3 milyon 750 bin TL tutarında bir teklif yaparken Fenerbahçe; 2.5 milyon Euro ile Berke Özer ve Barış Alıcı'yı önermişti.

Kulüp başkanı Hasan Kartal ile yaptığı görüşmede transferle ilgili tercihlerinin ayrı olduğunu belirten Muriç, "Sürecin şahsımı daha fazla yıpratmaması adına Çaykur Rizespor Kulübü ile devam eden sözleşmemin sonuna kadar kulübümden ayrılmama kararı aldım." ifadelerini kullandı.

İşte 25 yaşındaki oyuncunun resmi sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, transferle ilgili olarak Çaykur Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal ile Beşiktaş'ta bir otelde bir araya gelmişti. Görüşmeyle ilgili olarak A Spor'a açıklamalarda bulunan Muriç, "Daha önce Galatasaray'a gitmek istediğimi söylemiştim. Görüşmeler bittikten sonra yöneticilerimiz bana da haber verecektir. Henüz bana bir şey sunulmadı. Benim kararım da önemli." ifadelerini kullanmıştı

Oyuncunun menajeri Haluk Canatar da oyuncusunun tercihinin belli olduğunu belirtmiş ve Çaykur Rizespor'a bu kararın iletildiğini açıklamıştı . "Oyuncu bir kariyer planlaması yapar. Vedat tekliflerin hepsini değerlendirdiğinde Şampiyonlar Ligi sebebiyle Galatasaray'da oynamak istediğini belirtmiş. Bunu Rize yönetimine de bildirmiş."

Geçtiğimiz sezon Okan Buruk yönetiminde Çaykur Rizespor formasıyla 34 lig maçında forma giyen Muriç bu maçlarda 17 gol atıp 8 asist yaptı.