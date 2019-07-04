Vedat Muriç, Galatasaray'dan vazgeçmiyor

Transfer döneminde gündemi en çok meşgul eden isim hiç tartışmasız Çaykur Rizesporlu Vedat Muriç oldu. Geçen sezon ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çeken Kosovalı milli oyuncu, iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Galatasaray'ın gözdesi durumuna geldi. Bu da en çok bir yıl daha sözleşmesi olan kulübü Çaykur Rizespor'a yaradı. Yeşil-mavililer, iki ezeli rakip arasındaki rekabetten en kârlı şekilde çıkmak için tok satıcıyı oynuyor, rekabeti kızıştırıyor.

İTALYA'DAN OYUNCUYA TEKLİFTE BULUNDULAR

FENERBAHÇE, Galatasaray, Çaykur Rize üçgeninin tam ortasında yer alan Vedat Muriç kararını çoktan vermiş gözüküyor. Golcü futbolcu, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle Galatasaray'a gitmek istiyor. Oyuncu, sarı-kırmızılı yönetimle el sıkışmış durumda. Hatta Çaykur Rizespor bu transferde kendisine zorluk çıkarır, sarı-kırmızılı takıma gitmesine izin vermezse İtalya'dan gelen teklifleri değerlendirmeye alacak. Yani 25 yaşındaki golcü futbolcu seneye ya Florya'da idmanlara çıkmak ya da Torino, Lazio, Roma'dan birinde oynamak istiyor.

GALATASARAY 4 MİLYON EURO'YA ÇIKTI

VEDAT Muriç'in ismi ilk olarak daha sezon bitmeden Fenerbahçe ile anıldı.

SARI-LACIVERTLILER bu transferde beklemeye geçince devreye Galatasaray da girdi.

ÇAYKUR Rizespor yönetimi Vedat'a sözleşmesini uzatma teklifinde bulundu ancak oyuncu tarafından kabul edilmedi.

VEDAT için 4 milyon Euro'yu gözden çıkaran Galatasaray beklemeye geçti.

FENERBAHÇE 2.5 milyon Euro, Barış Alıcı ve Berke Özer teklifi ile transferin ateşini yeniden yaktı. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Comolli ile Rizespor Sportif Direktörü Yılmaz Bal, geçtiğimiz salı günü İstanbul'da bir otelde pazarlık masasına oturdu. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Vedat'ın menajeri Haluk Canatar noktayı koydu: "Biz G.Saray ile anlaştık. Bir söz verdik. Serdar Aziz için de F.Bahçe'ye söz vermiştik. Vedat da G.Saray'ı istiyor. Artık sözümüzden dönmeyiz."

VEDAT: 2 SEZON - 80 MAÇ - 22 GOL - 8 ASİST

RIZE: G.SARAY TATMIN ETMIYOR

ÇAYKUR Rizespor, dün yeni transferi Atakan Akkaynak ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma imzalarken törene katılan Başkan Hasan Kartal'a yine Vedat Muriç'in transferi soruldu. Kartal, Galatasaray'ın 3 milyon 750 bin Euro teklifine olumsuz baktıklarını ifade etti. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece Vedat'ı vermeyeceklerini belirtti. Ancak Galatasaray'ın bu transfer için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığı öğrenildi.

BİR GÖRÜŞ - Levent Tüzemen: Psikolojik savaş!

Bir futbolcu eğer oynadığı kulüpten ayrılmayı ve bir başka kulübe gitmeyi kafasına koymuş ise ondan verim alamazsınız. Vedat Muriç, Rizespor yönetimine sözleşme yenilemeyeceğini ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için Galatasaray'a gitmek istediğini söyledi. Muriç transferini kovalayan Fenerbahçe'nin amacı tamamen Galatasaray'ı psikolojik olarak yıpratmaktır. Yani Fenerbahçe yönetimi, "Vedat Muriç Galatasaray'a gidecekse ucuza gitmemeli" şeklinde bir politika izliyor ve bu yüzden piyasayı kızıştırmaya çalışıyor. Rize, Vedat'ı satmazsa ve takımda tutmaya çalışırsa geçen sezonki performansını bulamaz. Bedeni Rize'de aklı Galatasaray'da olan Vedat'tan da Rize'ye hayır gelmez.

Mutlu aile tablosu...

Hakkında transfer dedikoduları eksik olmayan Vedat Muriç, eşi ve çocuğuyla tatilin keyfini çıkarıyor. Vedat, küçük oğlunun 1. yaş gününü önceki gün düzenlediği bir partiyle kutladı.