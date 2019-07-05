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'da ile yollar ayrıldı

'da 'nın sözleşmesi alacaklarına karşılık, anlaşmalı olarak feshedildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 10:46 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 10:48
Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı

Bursaspor'da ayrılıklar devam ediyor. Önümüzdeki sezon Spor Toto 1'inci Lig'de yoluna devam edecek yeşil beyazlı ekip, Aytaç Kara ile de yollarını ayırdı.

Geçtiğimiz sezondan kalan 1 milyon 800 bin liralık alacağını bırakan deneyimli oyuncunun sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi. Aytaç böylelikle bu sezon Bursaspor'dan ayrılan 5'inci oyuncu oldu. Daha önce de Furkan Soyalp, Yusuf Erdoğan, Santiago Vergini ve Stephane Badji, yeşil beyazlı ekibe veda etmişti.

Geçtiğimiz sezon Bursaspor'a bedelsiz olarak gelen Aytaç, 32 lig maçında 2 bin 826 dakika süre aldı. Bu süreçte 6 gol ve 2 asist kaydeden orta saha oyuncusu, takımın hücuma en fazla katkı veren ismiydi.

KONYASPOR'A GİTMESİ BEKLENİYOR

Atiker Konyaspor'un ilgisi bulunan 24 yaşındaki oyuncunun, bir başka yeşil beyazlı kulübün kadrosuna katılması bekleniyor.

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Bursaspor'da Aytaç Kara ile yollar ayrıldı
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