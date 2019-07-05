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Plange'yi deniyor

İstikbal Mobilya , Portekiz ligi takımlarından FC Cesarense'de forma giyen Ganalı futbolcu 'yi idmana aldı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 13:45
Kayserispor Plange'yi deniyor

Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonun ilk çalışmasını bugün gerçekleştiren İstikbal Mobilya Kayserispor'da eksik çoktu. Geçen sezondan kadroda bulunan kaleci Lung, Bernard Mensah, Hasan Hüseyin Acar, Atila Turan, Emre Demir, yeni transferler Ziya Alkurt ve Mert Kula ile U19 takımı oyuncularının katıldığı idmanda yeni bir isim vardı.

Ganalı futbolcu Mensah'ın tavsiyesi üzerine sarı kırmızılı takımın ilk idmanına Nii Plange alındı. 30 yaşındaki Ganalı futbolcu Portekiz ligi takımlarından FC Cesarense takımında oynuyordu. 30 Haziran'da sözleşmesi biten Plange ile ilgili son kararı teknik direktör Hikmet Karaman verecek.

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Kayserispor Plange'yi deniyor
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