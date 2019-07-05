Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş transferde siftah yaptı

BEŞİKTAŞ'TA HAREKAT BAŞLADI

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak Sivasspor'un 24 yaşındaki genç yıldızı Emre Kılınç için kırmızı-beyazlılara teklifini sundu. Beşiktaş yönetimi, sol kanat ve orta sahada görev yapan Emre'yi alabilmek için Sivasspor'a Orkan Çınar ve Enzo Roco'yu önerdi. Ayrıca Jeremain Lens'in de, alacaklarının yarısı Beşiktaş tarafından ödenerek bir yıllığına kiralanması teklifi yapıldı. Senelik 2.3 milyon euro alacak Lens'in ikna edilmesi ise Sivasspor yönetimine bırakıldı.