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haberleri! Beşiktaş transferde siftah yaptı

haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor... Siyah beyazlılar Emre Kılınç, Umut Meraş ve Taylan Antalyalı için tekliflerini yaptı... Fiorentina, Beşiktaş'ın tecrübeli yıldızı için 5 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor... Ve Beşiktaş ilk transferi için anlaşmaya vardı... İşte son dakika ...

Giriş Tarihi: 5.7.2019 09:34 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 09:37
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş transferde siftah yaptı

BEŞİKTAŞ'TA HAREKAT BAŞLADI

Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlılar son olarak Sivasspor'un 24 yaşındaki genç yıldızı Emre Kılınç için kırmızı-beyazlılara teklifini sundu. Beşiktaş yönetimi, sol kanat ve orta sahada görev yapan Emre'yi alabilmek için Sivasspor'a Orkan Çınar ve Enzo Roco'yu önerdi. Ayrıca Jeremain Lens'in de, alacaklarının yarısı Beşiktaş tarafından ödenerek bir yıllığına kiralanması teklifi yapıldı. Senelik 2.3 milyon euro alacak Lens'in ikna edilmesi ise Sivasspor yönetimine bırakıldı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş transferde siftah yaptı
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