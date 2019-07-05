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Son dakika haberi: Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor! 'den son dakika haberleri

Spor Toto Süper Lig’de tarihinin en kötü sezonlarından birisini yaşayan sarı lacivertli takım gelecek sezonun şampiyon kadrosunu oluşturmak için yoğun çalışmalarını sürdürüyor. Emre Belözoğlu, Max Kruse ve Allahyar’ın ardından yeni isimlerin açıklanması da an meselesi. transfer haberlerini yakından tarih eden kişiler tüm ayrıntıları sıcağı sıcağına bu başlık altından öğrenebilecekler. İşte Fenerbahçe ile ilgili son dakika !

Giriş Tarihi: 5.7.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 16:24
Son dakika haberi: Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri

Tarihinin en kötü sezonlarından birisini geçirerek taraftarlarını üzen sarı lacivertli takımda hareketli saatler yaşanıyor. , gelecek sezonu şampiyon tamamlayarak dördüncü yıldızı takmanın planlarını yapıyor. Transferin en hareketli takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de yeni isimlerin açıklanması an meselesi gibi görünüyor. Fenerbahçe son dakika haberleri, yaşanan tüm gelişmeler an be an buradan sizlere aktarılıyor olacak.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER HAREKÂTI SÜRÜYOR!

Fenerbahçe'de transfer harekatı tüm hızıyla devam ederken taraftar yeni isimlerin açıklanmasını heyecanla bekliyor.

İşte sarı lacivertli takımın transfer edeceği o isimler;

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Son dakika haberi: Dünya yıldızı İstanbul'a geliyor! Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri
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