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Son dakika: 'nın kararı belli oldu

'a 'dan müjdeli haber: Bordo mavili ekip Avrupa Ligi'ne katılıyor!

Giriş Tarihi: 5.7.2019 17:37 Güncelleme Tarihi: 5.7.2019 17:56
Son dakika: UEFA'nın Trabzonspor kararı belli oldu

UEFA'dan Trabzonspor'la ilgili merakla beklenen karar çıktı. UEFA bordo mavili ekibin Avrupa Ligi'ne katılmasına onay verdi. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili olarak A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

İşte Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun ilk sözleri:

"UEFA, UEFA Avrupa Ligi'ne katılmamıza izin veriyor ama bunun bir şartları var. 15 Ekim'e kadar bu şartları yerine getirmek için iznimiz var ama biz bugün itibariyle zaten bu şartları yerine getirmiş durumdayız. Eğer biz yönetim olarak şu anda doğru işler yapmasaydık, UEFA bize iki senelik cezayı yapıştırmıştı"

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Son dakika: UEFA'nın Trabzonspor kararı belli oldu
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