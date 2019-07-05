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, Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na () Anthony Nwakaeme’nin sözleşmesinin uzatıldığını bildirdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019 00:35 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 00:37
Trabzonspor, Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili KAP'a gönderilen yazıda, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Anthony Nnaduzor Nwakaeme arasındaki mevcut profesyonel futbolcu sözleşmesi aşağıdaki şartlarda tadil edilmiştir. Sözleşmenin bitiş tarihi bir yıl uzatılarak 31.05.2022 olmuştur. 2019/20 sezonundan başlamak üzere, sözleşme sonuna kadar, her bir sezon için 1,5 milyon Euro garanti ücret ödenecektir. 4 milyon Euro olan serbest kalma tutarı 6 milyon Euro ya yükseltilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor, Nwakaeme'nin sözleşmesini uzattı
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