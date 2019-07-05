Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir’i renklerine bağladı

, ’i renklerine bağladı

Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Evkur , bu kapsamda gurbetçi futbolcu ’i renklerine bağladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 5.7.2019 11:24
Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir’i renklerine bağladı

Türkiye'yi, UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, Fofana ve Jahovic hamlesinin ardından bir takviye de savunmaya yaptı.

Malatya temsilcisi, Fransa doğumlu Türk asıllı sağ bek Özer Özdemir'i transfer etti. Trabzonspor'un da gündemine gelen 21 yaşındaki genç futbolcu, Fransa Lig 2'de Le Havre'nin formasını giyiyordu. Başarılı oyuncunun, Chabake'ye alternatif olarak alındığı ancak kısa sürede ilk on biri 11'i zorlayabileceği ifade ediliyor.

Bu arada Malatya ekibinin transferde stopere ve sol beke de takviye yapacağı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yeni Malatyaspor, Özer Özdemir’i renklerine bağladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN