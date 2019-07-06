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Transferde son 20 yılın en sessiz

, ezeli rakipleri hareketli bir dönemi geçirirken sadece bir oyuncuda mutlu sona ulaştı. Zorunlu satın alma opsiyonu nedeniyle Ljajic'in bonservisini mecburen alan siyah-beyazlıların biten tek transferi oldu

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 6.7.2019
Transferde son 20 yılın en sessiz Beşiktaş'ı

Süper Lig'de 2019-20 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran'da başlarken aradan geçen 19 günlük süreçte Galatasaray 6, Fenerbahçe de 4 oyuncuyla anlaşmaya vardı. Transferde son 20 yılın en sessiz sezonunu yaşayan Beşiktaş ise zorunlu satın alma opsiyonu olan Adem Ljajic'in bonservisini aldı. Siyah-beyazlılar, Guimaraes ile de Tyler Boyd için 2.4 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı. Ljajic sayılmazsa Yeni Zelanda asıllı ABD'li yıldız, Kara Kartal'ın bitirdiği tek transfer oldu.

BEDELSİZ OYUNCULAR REVAÇTA
Ekonomik sorunlar nedeniyle Süper Lig takımları genelde bedelsiz oyunculara yönelirken Galatasaray 6 transferin 4'ünü bonservisi olmayan oyunculardan seçti. Cimbom'un kasasından sadece Luyindama için 5 milyon Euro ve Ozornwafor için 300 bin Euro bonservis bedeli çıktı. Fenerbahçe ise kadrosuna kattığı 4 oyuncundan bir tek Allahyar'a 750 bin Euro ödedi.

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Transferde son 20 yılın en sessiz Beşiktaş'ı
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