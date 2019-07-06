Burak Yılmaz da Lecce’yi istiyor!

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ın olumsuz yanıtına rağmen Lecce'nin Burak aşkı bitmiyor… Golcü futbolcuyu her gün manşetlerine taşıyan İtalyan basınından yeni bir iddia geldi. Telerama News, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Lecce Sportif Direktörü Meluso'nun oyuncu için girişimlerini sessiz bir şekilde sürdürdüğünü belirtti.Beşiktaş, Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz'ı mukavelelerini 2023, Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler'in sözleşmelerini ise 2022 yılına kadar uzattı. 4 genç oyuncu için yapılan imza töreninde siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Ali Naibi hazır bulundu.Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlıların yeni satışa sunduğu tişörtleri inceledi. Orman, "Hocamızla birlikte denedik. Tam puan verdik" ifadesini kullandı.Beşiktaş,Kanadalı forvet Larin'i, Zulte Waregem'e kiraladı. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, "Cyle Larin, 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. Zulte Waregem'in, oyuncuyu 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi. Larin'in 1.6 milyon Euro'luk maaşının 600 bin Euro'sunu Belçika ekibinin ödeyeceği öğrenildi.