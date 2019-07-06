Burak Yılmaz da Lecce’yi istiyor!

Beşiktaş'ın olumsuz yanıtına rağmen Lecce'nin Burak aşkı bitmiyor… Golcü futbolcuyu her gün manşetlerine taşıyan İtalyan basınından yeni bir iddia geldi. Telerama News, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Lecce Sportif Direktörü Meluso'nun oyuncu için girişimlerini sessiz bir şekilde sürdürdüğünü belirtti. Haberde Burak Yılmaz'ın da Lecce'ye gitmek istediği, Beşiktaş'ın bu transfere izin vermek için öncelikle milli oyuncunun yerine başka bir golcüyü kadrosuna katması gerektiği ifade edildi.
DÖRT GENCİN SÖZLEŞMESİ UZATILDI
Beşiktaş, Oğuzhan Akgün ve Rıdvan Yılmaz'ı mukavelelerini 2023, Kartal Kayra Yılmaz ve İlkay İşler'in sözleşmelerini ise 2022 yılına kadar uzattı. 4 genç oyuncu için yapılan imza töreninde siyah-beyazlı kulübün futbol direktörü Ali Naibi hazır bulundu.
TİŞÖRTLER BEĞENİLDİ
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve teknik direktör Abdullah Avcı, Nevzat Demir Tesisleri'nde siyah-beyazlıların yeni satışa sunduğu tişörtleri inceledi. Orman, "Hocamızla birlikte denedik. Tam puan verdik" ifadesini kullandı.
LARİN'İN SATIN ALMA OPSİYONU 2.5 MİLYON
Beşiktaş,
Kanadalı forvet Larin'i, Zulte Waregem'e kiraladı. Siyah-beyazlılar yaptığı açıklamada, "Cyle Larin, 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Belçika takımlarından SV Zulte Waregem'e kiralanmıştır. Zulte Waregem'in, oyuncuyu 2.500.000 Euro bedelle satın alma opsiyonu bulunmaktadır" denildi. Larin'in 1.6 milyon Euro'luk maaşının 600 bin Euro'sunu Belçika ekibinin ödeyeceği öğrenildi.