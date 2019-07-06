Merih Demiral Juventus’ta

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Milli futbolcumuz Merih Demiral, Serie A ekiplerinden Juventus'a 5 senelik imzayı attı. İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon ara transfer döneminde Aytemiz Alanyaspor'dan İtalyan takımı Sassuolo'ya giden 21 yaşındaki stoperle 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. İtalya Serie A'da son 8 yıldır üst üste şampiyonluk kupasını kaldıran siyahbeyazlı kulüp, Merih Demiral için Sassuolo'ya 18 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Para 4 taksitle verilecek.Merih, transferin duyurulması sonrası sosyal medyadan bir video payaşarak "Tanıştığımıza memnun oldum Juventus" notunu bıraktı. Genç futbolcu, Messi ile beraber dünyanın en iyi iki futbolcusu olarak gösterilen Portekizli yıldızDünya devi Juventus, milli futbolcumuz Merih Demiral'ı kadrosuna kattığını bu görselle duyurdu.Merih 6 ayda Sassuolo'ya 10 milyon Euro kazandırdı. Bu rakam İtalyan kulübünün, futbolcularına ödediği toplam ücret kadar. Oynadığı 14 maçta yakaladığı istatistiklerle İtalya'nın uzak ara en iyi takımına gidip Bonucci ve Chiellini gibi ustaların olduğu bir defans hattına alternatif olabilmek Merih'in emeklerini karşılığı. Serie A, gladyatör stoperlerin sahne aldığı bir lig. Merih de güçlü fiziği ile genç yaşında Juventus kulübünün futbol aklı Fabio Paratici'nin lisesine girmeyi başardı. Juventus sezonda 50 maça çıkıyor. Bonucci- Chiellini ikilisi sakatlığa açık stoperler. Merih'in, bu sezon 25'in üzerine maça çıkmasını bekliyorum. Onun İtalyan devindeki edineceği tecrübe EURO 2020 yılında milli takımımıza da büyük artı olacak.