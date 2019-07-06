Şampiyonlar Ligi’nde devrim

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar ?Ligi'nde radikal bir değişiklik için düğmeye basılıyor.Buna göre, Kupa 1'de yarı finale kalan son dört takım, bir sonraki sezon grup aşamasından katılım hakkı elde edecek.Bu değişimde özellikle Ajax'ın başına gelenlerin önemli pay sahibi olduğu kaydedildi. Bu sezon Devler Ligi'nde yarı final oynayan Hollanda ekibi, kendi liginde şampiyon oldu.