Şampiyonlar Ligi’nde devrim

Şampiyonlar ?Ligi'nde radikal bir değişiklik için düğmeye basılıyor. Sadece şampiyon olan takım değil, arkadan gelen ekiplerin de Devler Arenası'na direkt katılım hakkı alması fikri üzerinde görüşmeler başladı.
Buna göre, Kupa 1'de yarı finale kalan son dört takım, bir sonraki sezon grup aşamasından katılım hakkı elde edecek. Konu 11 Eylül'deki UEFA toplantısında görüşülecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de bu değişikliği çok istiyor.
Bu değişimde özellikle Ajax'ın başına gelenlerin önemli pay sahibi olduğu kaydedildi. Bu sezon Devler Ligi'nde yarı final oynayan Hollanda ekibi, kendi liginde şampiyon oldu. Ancak Hollanda'nın şampiyonu direkt grup aşamasından Şampiyonlar Ligi'ne dahil olamadığı için Ajax ön eleme oynayacak.