Son dakika haberi: Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Fatih Terim o isim için devrede...

Galatasaray'dan son dakika transfer harekatı! Sarı-kırmızılı takım 2019-2020 Spor Toto Süper Lig sezonu için orta sahaya takviye yapmak için rotayı Almanya Bundesliga kulüplerine çevirdi. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Galatasaray Wolfsburg kulübünde forma giyen Milli oyuncu Yunus Mallı için Alman kulübüyle görüşmelere başladı. Dev transfer harekatında Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de devreye girdiği söylentiler arasıda. İşte son dakika Galatasaray transfer gelişmesine ilişkin detaylar...