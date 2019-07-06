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Son dakika haberi: 'dan dev transfer harekatı! o isim için devrede...

'dan son dakika transfer haberleri gelmeye devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp Spor Toto Süper Lig'in 2019 - 2020 sezonuna bomba gibi bir giriş yapmak ve sezon sonunda şampiyon olmak için kadrosuna güçlü takviyeler yapmayı sürdürüyor. Pek yerli - yabancı kulüp ve oyuncuyla transfer görüşmeleri yapan kulüp bu kez gözünü Alman liglerine çevirdi. Süpriz isim için Ftaih Terim'de devrede. İşte Galatasaray'ın son dakika transfer harekatına ilişkin tüm bilgiler...

Giriş Tarihi: 6.7.2019 11:01 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 11:08
Son dakika haberi: Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Fatih Terim o isim için devrede...

'dan son dakika transfer harekatı! Sarı-kırmızılı takım 2019-2020 Spor Toto Süper Lig sezonu için orta sahaya takviye yapmak için rotayı Almanya Bundesliga kulüplerine çevirdi. Yeni sezona iddialı başlamak isteyen Galatasaray Wolfsburg kulübünde forma giyen Milli oyuncu için Alman kulübüyle görüşmelere başladı. Dev transfer harekatında Galatasaray Teknik Direktörü 'in de devreye girdiği söylentiler arasıda. İşte son dakika Galatasaray transfer gelişmesine ilişkin detaylar...

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Son dakika haberi: Galatasaray'dan dev transfer harekatı! Fatih Terim o isim için devrede...
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