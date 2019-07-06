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- transferinde flaş gelişme! 'Gelin, teklifinizi kabul ediyoruz...'

ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Çaykur Rizesporlu golcü 'in transferi şimdilik askıya alındı. Oyuncu gelecek sezon bitecek sözleşmesinin sonuna kadar Rize'de kalacağını açıkladı. Ancak işin arka planında farklı şeyler yaşanabilir. Özellikle Galatasaray cephesini heyecanlandıracak gelişmeler olabilir. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 6.7.2019 11:36 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 12:03
Vedat Muriç - Galatasaray transferinde flaş gelişme! 'Gelin, teklifinizi kabul ediyoruz...'

ile Fenerbahçe arasında uzun süredir devam eden yarışı, Kosovalı futbolcunun önceki gece sosyal medya hesabından açıkladığı şok bir kararla yeni boyut kazandı.

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Vedat Muriç - Galatasaray transferinde flaş gelişme! 'Gelin, teklifinizi kabul ediyoruz...'
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