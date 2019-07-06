Vedat Muriç - Galatasaray transferinde flaş gelişme! 'Gelin, teklifinizi kabul ediyoruz...'

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ısrarla istediği Çaykur Rizesporlu golcü Vedat Muriç'in transferi şimdilik askıya alındı. Oyuncu gelecek sezon bitecek sözleşmesinin sonuna kadar Rize'de kalacağını açıkladı. Ancak işin arka planında farklı şeyler yaşanabilir. Özellikle Galatasaray cephesini heyecanlandıracak gelişmeler olabilir. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 6.7.2019 11:36Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 12:03
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında uzun süredir devam eden Vedat Muriç yarışı, Kosovalı futbolcunun önceki gece sosyal medya hesabından açıkladığı şok bir kararla yeni boyut kazandı.