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Vedat Muriç ve 'de son dakika! Canlı yayında flaş transfer sözleri

Vedat Muriç transferinde son dakika haberleri gelmeye başladı. Son olarak Çaykur Rizespor'da kalacağını açıklayan Vedat Muriç için 'nin yeniden devreye girdiği ve çok ciddi bir teklifle bu transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Serkan Korkmaz da canlı yayına bağlanarak transfere dair yaşanan gelişmeleri son dakika olarak aktardı.

Giriş Tarihi: 6.7.2019 13:32 Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 13:46
Vedat Muriç ve Fenerbahçe'de son dakika! Canlı yayında flaş transfer sözleri

Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Vedat Muriç transferinde ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe, gündeminde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı. Muriç'ten olumlu yanıt bekleniyor.

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Vedat Muriç ve Fenerbahçe'de son dakika! Canlı yayında flaş transfer sözleri
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