Vedat Muriç ve Fenerbahçe'de son dakika! Canlı yayında flaş transfer sözleri
Vedat Muriç transferinde son dakika haberleri gelmeye başladı. Son olarak Çaykur Rizespor'da kalacağını açıklayan Vedat Muriç için Fenerbahçe'nin yeniden devreye girdiği ve çok ciddi bir teklifle bu transferi bitirmeye yakın olduğu belirtildi. Serkan Korkmaz da canlı yayına bağlanarak transfere dair yaşanan gelişmeleri son dakika olarak aktardı.
Giriş Tarihi: 6.7.2019 13:32Güncelleme Tarihi: 6.7.2019 13:46
Vedat Muriç transferinde flaş gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe Vedat Muriç transferinde ısrarını sürdürüyor. Fenerbahçe, gündeminde bulunan Kosovalı golcü Vedat Muriç için bir teklif daha yaptı. Muriç'ten olumlu yanıt bekleniyor.