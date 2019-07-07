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, için alt limiti belirledi

için Serie A ekibi Udinese, 7 milyon Euro’luk teklifini 8’e çıkarırken ’tan bir kez daha olumsuz yanıt aldı. Inter ve Lazio’nun daha cazip bir rakamla siyah-beyazlıların kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019
Beşiktaş, Dorukhan Toköz için alt limiti belirledi

İtalyan kulüplerinin Dorukhan Toköz aşkı bitmiyor… Geçen sezonki performansıyla yıldızını parlatan 23 yaşındaki orta saha için Udinese 7 milyon Euro'luk teklifini, 8 milyon Euro'ya çıkardı. Ancak siyah-beyazlılardan bir kez daha olumsuz yanıt aldı. Başkan Fikret Orman, 10 milyon Euro'dan aşağıya gelecek hiçbir teklifi kabul etmeyeceklerini belirtirken Inter ve Lazio'nun, Udinese'nin önerdiği rakamdan daha cazip bir rakamla Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlandığı öğrenildi.

SADECE BÜYÜK TAKIMA GİDERİM

BU üç kulübün yanı sıra Sassuolo ve Genoa'nın da kadrosunda görmek istediği Dorukhan ise Başkan Orman ve yöneticilerle yaptığı görüşmede transferi için acelesi olmadığını dile getirdi. Genç yıldızın "Beşiktaş'tan ayrılacaksam daha büyük bir kulübe gitmek için ayrılırım. O yüzden iki taraf için de değerli olacak bir teklif gelirse ancak o zaman gitmeyi kabul ederim. Onun haricinde burada henüz misyonumun tamamlanmadığına inanıyorum ve 1 yıl daha kalmak istiyorum" dediği kaydedildi.

GELENLER:
Adem Ljajic
Tyler Boyd

GİDENLER:
Tolga Zengin
Mustafa Pektemek
Adriano
Gökhan Töre
Kagawa

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Beşiktaş, Dorukhan Toköz için alt limiti belirledi
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