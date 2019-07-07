Fenerbahçe'den Vedat Muriç transfer için dev paket: 6 milyon Euro+4 futbolcu

Transfer gündemine damga vuran Vedat Muriç derbisinde dün de yeni gelişmeler yaşandı. Ezeli rakipler; Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren Çaykur Rizespor'un Kosovalı golcüsü için bu kez de sarı-lacivertli kulüp öne geçti. Galatasaray, bonservisi için 3 milyon 750 bin Euro artı 1 futbolcudan kapıyı açıp 4 milyon Euro'ya çıkmış, Cimbom'a gitmek isteyen Muriç de kendisini bırakmayan yönetimine sosyal medyadan rest çekip, kulübüyle transfer tercihleri ayrı olduğundan sözleşmesi bitene kadar Rize'de kalacağını açıklamıştı. Ancak Ersun Yanal'ın girişimleriyle F.Bahçe, Vedat'ı ikna etmeye çok yaklaştı. 25 yaşındaki oyuncunun Kanarya'ya sıcak baktığı ve rotasını Kadıköy'e çevirdiği öğrenildi.

TAM İSTEDİĞİM TARZDA FORVET

YANAL'IN, başkan Koç'a, "Maceraya gerek yok. Avrupa'dan başka golcü aldığımızda uyum sorunu yaşıyoruz. Vedat, hem Türkiye'yi biliyor hem de tam istediğimiz tarzda bir forvet. Vedat'ı mutlaka istiyorum" dedi. Bunun üzerine sarı-lacivertliler, Rize'ye teklifini 6 milyon Euro artı 4 futbolcu olarak revize etti ve taraflar el sıkıştı. Takasta kullanılacak 4 oyuncudan üçünün ise Oğuz Kağan Güçtekin, Tarık Çetin, Mahsun Çapkan olacağı kaydedildi. A Spor'a konuşan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ise "Fenerbahçe'nin teklifi daha tatmin edici. Tabii ki bu G.Saray'ın da teklifi buraya çıkmayacak demek değil. İnşallah bu transfer 1-2 güne biter" diye konuştu.

VEDAT FORMAYI GİYMİŞ!

FENERBAHÇE'NİN renklerine bağlamaya çok yakın olduğu Vedat Muriç, sarı-lacivertli formayı giymiş bile... Gençliğinde Fenerbahçe sempatizanı olduğu öğrenilen Kosovalı futbolcunun, yıllar önce ülkesinde Kanarya'nın bir etkinliğine katıldığı ve burada sarı-lacivetli formayı giyip basına poz verdiği ortaya çıktı.

TOPUK'TA ZİRVE

F.Bahçe Sportif Direktörü Comolli ile Ersun Yanal Topuk Yaylası'nda bir araya geldi. İkili transferleri masaya yatırırken, Yanal'ın özellikle Vedat Muriç'in son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.