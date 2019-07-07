Galatasaray - Ever Banega transferinde sona doğru

Sevilla sportif Direktörü Monchi'nin "Satış listesinde değil" dediği Ever Banega için Galatasaray'ın önünde 1 haftası var. Yeni sezon hazırlıklarına başlayan ve 12 Temmuz'da Amerika kampına gidecek olan Sevilla'da Arjantinli yıldızın geleceği bu yolculuk öncesinde netleşecek. İspanyol kulübü, 1 yıllık kontratı kalan Banega'ya yeni sözleşme sunmazken oyuncunun menajeri Santiago Hirsig'in, Cimbom'dan gelen 4 yıllık teklifi masaya koyacağı ve yıldız futbolcu için "Ya kontratını uzatın ya da Galatasaray'a gitmesi için bonservisi belirleyin" diyeceği öğrenildi. Sarıkırmızılıların, Sevilla'dan 1 hafta içinde gelecek cevaba göre hareket edeceği ve olumsuz yanıt alınması halinde listesindeki diğer isimlere yöneleceği ifade edildi.

GELENLER:

Ryan Babel

Jimmy Durmaz

Adem Büyük

Ozornwafor

Şener Özbayraklı

GİDENLER:

Sinan Gümüş

Muğdat Çelik

Eren Derdiyok

Semih Kaya

Badou Ndiaye

Henry Onyekuru

G.Saray'ın Okaka ısrarı

DİAGNE ve Kostas Mitroglou'nu gönderip forvete iki takviye yapmayı planlayan Galatasaray'ın listesinde yer alan Stefano Okaka için İngiliz medyasından yeni iddialar geldi. Watford Observer adlı internet sitesi, sarı-kırmızılıların 30 yaşındaki golcüye karşılık Watford'a 2.5 milyon pound önereceğini yazdı. Haberde, Watford'un bu rakamı düşük bulduğu ve 2 yıl daha sözleşmesi olan İtalyan yıldız için daha yüksek bir teklif beklediği de belirtildi. Okaka geçtiğimiz sezonu Udinese'de geçirmiş ve 16 maçta 6 gol kaydetmişti.

Muriç'ten sonra Duverne kapışması

EZELI rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, Vedat Muriç'in ardından Jean-Kevin Duverne transferinde karşı karşıya geldi. Lens forması giyen genç savunma oyuncusunun yeni adresinin Türkiye olacağı öne sürüldü. Lens kulübünü yakından takip eden gazeteci Mohamed Toubache-Ter, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin 21 yaşındaki Fransız forvetle ilgilendiğini yazdı.