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'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu , yeni sezon hazırlıklarına bugün yaptığı çift idmanla devam etti.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 20:31
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki günün ilk idmanında salon çalışması gerçekleştirildi.

Core ve aktivasyon çalışmalarının ardından sahada ve rampada koşu yapan sarı-kırmızılı futbolcular, günün ikinci idmanına bireysel salon çalışmalarıyla başladı.

Sahadaki ilk bölümde topla yapılan ısınma hareketleri sonrası önce 8'e 8, sonra da 10'a 10 pas ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirildi.

Sabah idmanı öncesinde 19 yaşına giren Yunus Akgün'ün doğum günü kutlandı.

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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