Galatasaray'dan Radamel Falcao atağı

Şampiyonlar Ligi için marka bir forveti takıma kazandırmak isteyen Galatasaray, bu yönde çalışmalarını sürdürürken. Fransa'dan dün müthiş bir iddia geldi. Vedat Muriç transferinde ibrenin Fenerbahçe'ye dönmesiyle harekete geçen Sarı-kırmızılı yönetimin, bir süredir gündeminde tuttuğu dünyaca ünlü golcü Radamel Falcao'da atağa geçtiği öğrenildi. Fransa'nın önde gelen gazeteleri L'Equipe ile France Football, Galatasaray'ın Kololbiyalı golcü için girişimlerini hızlandırdığını yazdı. İki gazete de Cimbom'un, Falcao transferini görüşmek için Fransa'ya temsilcilerini gönderdiğini duyurdu.

MONACO GÖNDERMEK İSTİYOR!

33 yaşındaki yıldızın Suudi Arabistan ve Çin'den gelen teklifleri geri çevirdiği öğrenildi. Monaco'nun, vergiler hariç yılda 7.5 milyon Euro alan ve takımın en çok kazanan ismi olan Radamel Falcao'nun maaşından kurtulmak istediği, bu nedenle bir yıl daha sözleşmesi bulunan ünlü oyuncu için bonservis bedeli talep etmeyeceği gelen haberler arasında.

AVRUPA LİGİ'NDE İKİ KEZ GOL KRALI OLDU

Kariyerine River Plate altyapısında başlayan Falcao, 2009 yılında Porto'ya transfer oldu. Buradan 40 milyon Euro karşılığında Atletico Madrid'in yolunu tutan Kolombiyalı golcü ardından Monaco, M.United ve Chelsea formalarını giydi. Son olarak yine Monaco'ya gelen Falcao, geçen sezon 33 lig maçında 15 gol, 2 asistlik performans sergiledi. Ünlü forvet, 2010- 11'de Porto, 2011-12 sezonunda ise A.Madrid formalarıyla UEFA Avrupa Ligi gol kralı oldu.

BÜLENT TİMURLENK: MARKA BİR GOLCÜ

Radamel ?Falcao, 10 yıl önce Galatasaray'a gelebilirdi. Bir Galatasaray efsanesi olan Bülent Korkmaz'a sorsunlar anlatsın. Son 2 sezonun şampiyonunun Vedat Muriç transferinde gereksiz vakit geçirdiğini düşünüyorum. Öyle ya da böyle Diagne gidecek. Şampiyonlar Ligi'nde marka bir golcüye ihtiyacınız var. Kendini kanıtlamış yaptıkları yapacaklarının garantisi olan. Drogba-Burak böyle golcülerdi. Falcao transferi kolay değil... Galatasaray, Kostas'ı kadroda tutup Rizespor başkanının anlamsız ve gündemi gereksiz meşgul eden açık artırmasından kendini sıyırıp Falcao'yu alırsa basketboldaki Nando de Colo etkisini yaratır