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son 16 turu maçında , normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta 'ni penaltı atışları sonucu 4-2 ile eledi ve tarihinde ilk kez katıldığı turnuvada adını çeyrek finale yazdırdı. Galatasaray'da forma giyen Christian Luyindama, karşılaşmada görev alamadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 7.7.2019 22:30 Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 22:33
Madagaskar, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde

2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 tamamlanan maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne penaltı atışlarında 4-2 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale çıktı.

Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Madagaskar ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti, İskenderiye kentinde karşı karşıya geldi.

Madagaskar karşılaşmanın 9. dakikasında Ibrahim Samuel Amada'nın golüyle öne geçse de Cedric Bakambu'nun 21. dakikada attığı gol eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Ima Andriatsima'nın 71. dakikada ağları sarsmasıyla tekrar öne geçen Madagaskar'a, Demokratik Kongo Cumhuriyeti 90. dakikada Chancel Mbemba ile karşılık verdi ve skor bir kez daha eşitlendi.

Uzatmalarda da skorun değişmemesi üzerine penaltı atışlarına geçildi. Rakibine penaltılarda 4-1 üstünlük kuran Madagaskar, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

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Madagaskar, 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda çeyrek finalde
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