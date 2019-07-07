Son dakika Beşiktaş transfer haberleri! Beşiktaş, Douglas'tan vazgeçti

Son dakika haberine göre Beşiktaş, Brezilyalı sağ bek Douglas'ın transferiyle ilgili flaş bir karar aldı... Geçen sezonu Sivasspor'da kiralık olarak geçiren, kulübü Barcelona ile sözleşmesi sona eren Douglas'ın bonservisi elinde bulunuyordu... Beşiktaş'a transferine kesin gözüyle bakılan Douglas'tan vazgeçildi... İşte son dakika haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 7.7.2019 16:38Güncelleme Tarihi: 7.7.2019 17:01
Beşiktaş'ın daha önce görüşmelerde bulunduğu Douglas transferinden vazgeçtiği ortaya çıktı.